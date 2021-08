Hasta Marley reaccionó: Tini Stoessel sube la temperatura con una increíble sesión de fotos

Tini Stoessel se encuentra en Estados Unidos promocionado su su nuevo tema musical “Maldita foto”. Esta colaboración realizada junto al cantante colombiano Manuel Turizo cuenta con más de 8.4 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

Por otra parte, se supo que Tini fue tentada esta semana para un proyecto infantil destinado a la empresa de entretenimiento “Disney”. Este nuevo proyecto será dirigido por Sofía Vergara y Marc Anthony.

En las últimas horas, Tini Stoessel compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la joven latina desplegando toda su belleza ante la cámara. La ex estrella de Disney lució un pantalón de color blanco tiro alto con varios bolsillos y tiras; y un body negro con aberturas a los costados y con la espalda descubierta. Además, la también bailarina complementó su look con su cabello recogido y un delicado make up.

Un simple emoji de corazón blanco fue el corto epígrafe que eligió Stoessel para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a ex novia de Sebastián Yatra se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 1.4 millones de corazones. Ente los likes que más se destacaron se encuentra el del conductor Marley con quien posee una excelente relación. Además, el posteo recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles seguidores.

Fuente: Instagram Tini Stoessel