Cristian Castro revela la razón por la que ya no ve a sus hijos mayores

Cristian Castro es un reconocido cantante y actor mexicano quien es hijo de los actores Verónica Castro y Manuel "El Loco" Valdés. Además de ello el cantante es también sobrino de los actores Ramón Valdés, conocido como Don Ramón en "El Chavo del 8" y Germán Valdés. La herencia familiar artística no se detiene ya que Cristian es también sobrino de José Alberto Castro, un conocido productor de telenovelas de Televisa.

El sobrino de Ramón Valdés recientemente ha revelado la razón por la que no ve a sus hijos mayores, Simone y Mikhail Zaratustra. Los mismos serían fruto de su matrimonio con Valeria Liberman, abogada argentina con quien se casó en 2004. Poco tiempo después, en 2005, nace su hija Simone y en 2007 nace su hijo Mikhail Zaratustra. No obstante el matrimonio no perduró ya que tras haber estado tres años casados, la pareja se divorcia en 2009.

Increíblemente Cristian Castro lleva mucho tiempo sin ver a sus hijos mayores, quienes a pesar de la distancia acostumbraban a pasar tiempo con su padre. No obstante al parecer habría un motivo especial para ello. Si bien al inicio se especulaba que la razón de alejamiento del actor con sus hijos se debía a algún tipo de pleito o discusión, finalmente el artista ha decidido desmentir estos rumores.

El hijo de Verónica Castro habló sobre sus hijos en una reciente entrevista donde reveló que la situación de pandemia por el Covid-19 no le ha permitido tener contacto cercano con ellos. Al respecto de esto el actor, sobrino de Ramón Valdés, afirmó: “Imposible de tener un acercamiento (con ellos) ahora con la pandemia. No quiero contagiarlos, ellos tampoco a mí, yo vivo en Los Ángeles, ellos viven en Miami. Ahorita un poco el foco de la pandemia creo que está en Miami, la verdad que no los veo mucho, en esta pandemia ha estado imposible”.

Imagen: Univisión

Por otra parte, hace poco más de un año, Cristian Castro aseguró vía zoom que se sentía orgulloso de su hija mayor, Simone, eliminando así cualquier rumor de un posible conflicto. Sobre su hija, quien ahora tiene 16 años, Cristian declaró: “Ya tengo mi hija de 15 años, estoy muy contento, está por cumplir 15 años, precisamente este 15 de junio, mi hijita, estoy feliz con Simone y la verdad que muy orgulloso porque están saliendo muy bien en sus calificaciones. Luego tengo a Mikhail que tiene 12 años, va para los 13 años; ahora en diciembre cumple 13. Estoy muy orgulloso de ellos, los tengo en muy buenas escuelas y gracias al público que me da esta oportunidad de que ellos vayan a escuelas buenas”.