Sol Pérez derrocha belleza con un ajustadísimo look frente a las cámaras

En los últimos días, Sol Pérez sorprendió al revelar el confuso episodio que vivió con uno de sus fanáticos en la puerta de uno de los canales en los que trabaja. "Fue raro y me asusté bastante porque nunca sabés por qué pasan estas cosas de la nada. Me parecía raro porque me decía ‘vamos’ y yo me lo quedé mirando", contó sobre el hombre que la increpó al llegar y casi se sube a su automóvil.

Y, en diálogo con Implacables, agregó: "Sé que hay mucha gente que habla y se hace pasar por mí y, claramente, el hombre fue estafado de esa manera. Me dio la sensación de que creía que había arreglado algo conmigo porque casi se mete adentro de mi auto".

Los cronistas del programa de El Nueve fueron quienes la rescataron en el insólito episodio. "Por suerte, el hombre se fue porque estaban ustedes, que me salvaron la vida. Me asusté", cerró.

Sol Pérez

La popularidad de Pérez va en ascenso y esto se puede ver en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la joven tiene cerca de seis millones de seguidores, que están atentos a todo lo que publica. En las últimas horas, compartió el increíble look que eligió para salir al aire en la pantalla de Canal 26 y recibió cientos de elogios.

La panelista de Nosotros a la mañana posó frente a las cámaras con una preciosa remera negra y una ajustada mini falda roja que combinó con unos llamativos zapatos negros. "Reír te cura el alma", redactó junto a las postales.