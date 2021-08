Charlotte Caniggia presume sus bellas curvas en un ajustado conjunto deportivo

Una vez más, Charlotte Caniggia se encuentra en el centro del debate. Esta vez no por alguna de sus ocurrencias sino por una acusación que Yanina Latorre hizo sobre ella. ¿Qué dijo la panelista de LAM? La señaló a ella y a Vicky Xipolitakis por realizar videoclips para narcos.

El tema salió a la luz en medio del gran revuelo que ocasionó saber que la Griega está a punto de ser desalojada de su hogar con su hijo Salvador Uriel por deber varios meses de alquiler. A esto se le sumó que la acusaran de maltrato por parte de una empleada y que su ex, Javier Naselli, recurrirá a la Justicia para tratar la tenencia del pequeño que tienen en común.

Yanina Latorre

Sobre los ingresos monetarios que la mediática tiene, la angelita dijo: "Ella con Charlotte Caniggia hace poco hicieron un video para un señor narco, en Rosario. El día que salió de la cárcel lo mataron".

Al oír esto, todos quedaron sorprendidos en el piso de eltrece y Ángel de Brito, el conductor del ciclo, bromeó sobre no dar más detalles porque era una situación comprometedora y no quería que le ocurriera algo malo a ella por revelar esta información. "Por eso no doy nombres. Tiene dos amigos turbios, por eso no doy nombres. Es hermoso el cuento", remarcó la mamá de Lola.

Hasta el momento, Charlotte no ha salido a negar ni afirmar esta versión. Sin embargo, lo que si hizo fue compartir una hermosa fotografía en su cuenta de Instagram que se llevó todas las miradas. La hija de Mariana Nannis posó frente al espejo con un increíble conjunto deportivo que remarcó sus bellas curvas y más de uno quedó enamorado al verla.