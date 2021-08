Adamari López enseña su rutina de ejercicios para lucir una silueta perfecta

En los últimos meses, Adamari López experimentó un radical cambio físico. La presentadora de televisión puertorriqueña descendió notablemente de peso y muchos cuestionaron si se había realizado una intervención quirúrgica. Al ver esto, la artista optó por salir a aclarar los rumores.

"No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones… Después del cáncer, que es con la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital", expresó en diálogo con La Opinión.

La conductora contó que cambió sus hábitos de vida gracias al programa Weight Watchers de Oprah Winfrey. Tal como indicó, su motivación "fue enfocarse y ponerse un poco más estricta consigo misma".

"En principio, cuando empecé con WW, rebajé como 10 libras y empecé también hacer ejercicios y la primera parte me fue bastante bien. Vino la pandemia y yo creo que nos descolocó a todos en muchos aspectos, y tuvimos que reenfocarnos en todos los aspectos de la vida", explicó.

Y Adamari reconoció: "Al seguir con WW lo que podía hacer también era, además del ejercicio, reducir un poco las porciones que estaba comiendo, y eliminar por completo los refrescos, que yo no los había eliminado".

En su cuenta de Instagram, la ex de Toni Costa, suele compartir diariamente parte del entrenamiento que realiza para lucir una silueta perfecta. Ahora, en sus últimas publicaciones enseñó a sus fanáticos algunos ejercicios de su rutina y acaparó todas las miradas.