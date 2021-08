Nati Jota cautiva a sus fans con una serie de postales desde la playa

Pocos días atrás, Nati Jota retornó al país luego de una soñadas vacaciones. La influencer de 27 años fue a visitar a su hermana a los Estados Unidos y también aprovechó para recorrer las playas más hermosas de México. En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de dos millones de personas, se encargó de ir mostrando día a día sus aventuras.

Ahora, ya en Buenos Aires, todo indica que la joven extraña sus días de descanso y esto quedó en evidencia con el contenido que comparte en la web. En su última publicación, Nati subió una serie de postales en la playa con un bello atardecer de fondo y cautivó a sus fanáticos.

Nati Jota

"Desde hace un tiempo que en los atardeceres que presencio veo cada cosa que se me terminó. Las veo, quizás, en los atardeceres, porque cuando las vivía ni en pedo entendía que ese sol que se apagaba, en realidad solo se ocultaba, y que en un rato iba a salir de vuelta por otro lado, iluminando nuevamente, pero en forma de otra cosa. Nada termina y solamente termina; al menos mientras estemos vivos", redactó.

Los comentarios de sus admiradores no demoraron en aparecer. "Además de las fotos, lo que más me gusta de tus posteos son las descripciones que creativa sos reina me encanta", "La sombra se transforma en luz. Comparto el amor por el atardecer", "Linda reflexión", "Me encanta como sos" y "Qué hermosa", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.