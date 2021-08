La rutina diaria de Jennifer Lopez para mantener su figura inigualable a los 52 años

La disciplina y la constancia son dos herramientas que nos brindan grandes beneficios, prueba de ello, es el escultural cuerpo que tiene la cantante Jennifer Lopez, quien a sus 52 años es considerada una de las mujeres más sexys de este planeta.

Jennifer Lopez es sin duda un referente extraordinario para las mujeres de esta era, ya que se mantiene en muy buen estado físico, es dueña de una piel tersa, es una empresaria exitosa y mujer independiente; y como si todo esto fuera poco luce saludablemente bella tal como la vemos en sus publicaciones de Instagram. Además ha conseguido que su figura sea una de las más envidiadas gracias a todos los buenos hábitos que tiene tanto en la cocina como en el gimnasio.

La alimentación es parte fundamental en su vida, así lo ha expresado uno de sus entrenadores personales, estamos hablando de Tracy Anderson quien ha dicho: “La dieta está basada en un buen equilibrio: proteína de alta calidad y alimentos frescos ricos en nutrientes. ¡Nada industrial!. Otra cosa que Jennifer no toma ni por error es el alcohol, pues se ha comprobado el daño y la inflamación que este líquido puede provocar”.

En una tarde normal, Jennifer Lopez, suele inclinarse por un plato de verduras crudas, algún cereal como quinoa y una porción de proteína ya sea queso, salmón o pollo por lo general. En el desayuno, la actriz suele inclinarse por los batidos de proteína con frutas y una buena taza de café descafeinado. Por las noches, también suele sentirse atraída por los shake de proteína o por ensaladas con algún tipo de pescado.

Jennifer también prescinde desde hace años de cuatro sustancias muy nocivas para el cuerpo y la piel a lo largo del tiempo: el alcohol, el tabaco, el café y la exposición al sol. Por ello la cantante ha expresado: "Rara vez tomo el sol, pero si lo hago, uso mucho protector solar. Tampoco he sido nunca de las que toman mucho sol, por eso mi piel se ha seguido manteniendo. Además no bebo, no fumo ni tomo cafeína. Eso realmente arruina la piel a medida que envejeces".

Con respecto al tema del ejercicio físico Jennifer Lopez asegura que practica ejercicios en forma habitual y permanente aunque reconoce ciertas preferencias, es por ello que manifiesta: “No me gusta hacer ejercicio por la tarde; es más difícil centrarse cuando ya he empezado el día. Hago ejercicio tres o cuatro veces por semana".

Imagen. Instagram Jennifer Lopez

Otra de las cosas que Jennifer Lopez respeta rigurosamente son las horas de sueño: "Me encantan unas buenas nueve o diez horas, pero nunca voy a ser capaz de conseguirlo. Entonces siete u ocho son obligatorias. Si no duermo simplemente no me siento bien. Empiezo a sentirme muy sensible y cansada todo el tiempo".

Imagen: Instagram Jennifer Lopez