La "China" Eugenia Suárez habla por primera vez de su separación con Benjamín Vicuña

Eugenia Suárez mantuvo una charla radial con el periodista Marcelo Polino en su programa “Polino auténtico”. Durante la conversación la actriz comentó que no sabía que Benjamín Vicuña iba a dar a conocer la noticia de su separación en redes sociales y que ella se enteró de esa decisión cuando lo leyó en Instagram.

Hace unos días Benjamín Vicuña realizó una publicación, también en su cuenta de Instagram, anunciado su separación de Eugenia Suárez y explicando que querían lo mejor para su familia y que a partir de ahora tomarían distintos caminos pero unidos por el amor de los hijos de ambos, también agradeció el respeto por la decisión tomada y el tiempo que se tomarán para vivir el proceso.

Ante la pregunta del periodista sobre si había terceros en discordia, la China Suárez expresó: “Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”. Según el periodista de espectáculos, íntimo amigo de Suárez, “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró cuando vio la publicación”.

El periodista confirmó que Eugenia Suárez viajará a Madrid para llevar adelante un proyecto laboral importante con el actor Álvaro Morte, quien interpretó a “El Profesor” en la exitosa serie de Netflix “La casa de papel''. Los actores protagonizarán una película.

Por otra parte el periodista de espectáculos explicó sobre Benjamín Vicuña: "Tras la ruptura el actor estuvo muy mal, y la producción de la tira que está grabando para Telefe, le dijo que podía tomarse un tiempo. Le ofrecieron al actor si quería dejar de grabar".

Imagen: Caras-Perfil

Brindando más detalles sobre la separación, Polino comentó: "Ella tomó la decisión de separarse. Se estaban matando. No hubo nada puntual, venían con un tire y afloje por la pandemia". Parece que esta pandemia acrecentó la crisis en la pareja de actores conformada por Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña.