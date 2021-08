Interesante: 3 plantas que puedes tener en casa si eres principiante

Si estás empezando a crear un espacio verde en tu hogar, pero sientes que el desafío es demasiado grande o te está costando demasiado, es porque no has escogido las plantas adecuadas. Existen algunas especies que son más sencillas de cultivar y que, por lo tanto, son ideales para quienes se inician en las tareas de jardín.

Tener un jardín verde y vivo requiere dedicación. Sin importar si tienes una sola planta o muchas, estas demandan tiempo y algunos cuidados. Sin embargo, debes saber que existen algunas especies que son ideales para principiantes.

Así lo ha demostrado el influencer de temas de jardín @elpolinizador, que recomienda tres variedades de plantas con las cuales los principiantes pueden crear su espacio verde en casa. Ten en cuenta que estas recomendaciones son para el interior del hogar y no para el patio.

La sanseviera es siempre una gran opción para cultivar en casa

Fuente: Pinterest

Monstera deliciosa o costilla de Adán

Esta planta es ideal para principiantes ya que su cultivo es bastante sencillo. Además de esto, es muy decorativa y queda muy bien en casa. De acuerdo al influencer, esta especie "se adapta perfectamente a interiores luminosos, sin recibir sol directo ya que sus hojas podrían quemarse".

Además, sugiere que el riego debe ser periódico pero no todos los días, ya que demasiada agua podría perjudicarla más que la sequía.

Por otra parte, ten en cuenta que se trata de una planta tropical, por lo que deberías ofrecerle un espacio con temperatura similar a la de su hábitat natural. Mientras más calor, mejor crecerá. Sin embargo, no te pases, pues podrías quemar sus hojas.

Potus

La siguiente recomendación hace alusión al potus. Una planta ideal para crear un jardín en el interior de tu hogar. Es que no solo es sencillo su cultivo, sino que va muy bien para departamentos o casas donde no hay patio o demasiado espacio para las plantas. Si eres principiante, ten en cuenta que el potus no necesita demasiada iluminación, por lo que la recomendación es que la coloques cerca de una ventana.

Sansevieria

Finalmente, la tercera recomendación de plantas para principiantes es la sansevieria o lengua de suegra. Esta especie necesita que le brindes un lugar con buena iluminación. Cuando la ubiques en tu jardín dentro de casa, asegúrate de que no reciba demasiada agua. Procura regalarla cuando la tierra este seca.