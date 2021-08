Yanet García eleva la térmica de las redes con su gran figura

Yanet García sigue actica en las plataformas virtuales promocionando su cuenta de OnlyFans. Además, la ex chica del clima se pronunció antes los cambios en las políticas de contenidos del sitio con sede en Londres, Reino Unido.

“Los medios y mucha gente me han estado preguntando sobre las nuevas pautas de @onlyfans que entrarán en vigor en octubre de 2021 y me gustaría compartir mis pensamientos al respecto. Yo confiaba en eso @onlyfans plataforma iba a transformarse y llegar a audiencias diferentes y más grandes, que fue una de las razones por las que creé mi cuenta. Los cambios siempre benefician a algunas personas mientras afectan a otras. Realmente lo siento por los creadores de contenido que se verán gravemente afectados por esos cambios. Pero también creo que esta podría ser una gran oportunidad para los desarrolladores de plataformas porque las limitaciones a menudo generan innovación. También creo que hay mucho potencial para que más creadores de contenido, como atletas, artistas, chefs, etc., se unan a OnlyFans, ofrezcan su contenido creativo y lleguen a una audiencia más diversa y generalizada” señaló Yanet en un posteo en las redes sociales.

Este sábado Yanet García compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de fanáticos de todo el mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional de fotos destinada a su cuenta de OnlyFans. La oriunda de Monterrey lució un osado outfit de encaje color blanco. Además, la azteca complementó su look con el cabello suelto con ondas y un delicado make up.

“Sábado. Cómo va tu día?” fue el sencillo y alegre reflexivo texto que eligió García de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Yanet García

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Lewis Howes se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 164 mil corazones. Además, su posteo recibió miles de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles seguidores hacia su trabajada figura física.