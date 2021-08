WhatsApp dejará de funcionar en millones de celulares en el mundo: la lista

WhatsApp ya nos tiene acostumbrado a sus constantes actualizaciones y que es la app del logo verde es la red social que más utilizada por millones de usuarios de todas partes del mundo. Esta demanda obliga a los dueños de la plataforma digital (Facebook) a innovarse permanentemente para brindar una mejor experiencia comunicacional a sus internautas. Lo que llama la atención es que desde el CEO de la aplicación comunicaron que la próxima actualización no será compatibles en ciertos modelos de celulares.

Mediantes sus canales oficiales, WhatsApp le comunicó a sus clientes cuáles son los modelos y sistemas operativos que dejarán de funcionar con la próxima actualización pautada para el 1 de noviembre de 2021. De esta manera, miles de usuarios tendrán que cambiar sus celulares por versiones más actuales ya que los actuales no serán compatibles y no podrán soportar la próxima actualización de la app.

Desde el CEO de Facebook, dueños de WhatsApp, comunicaron que aquellos usuarios que posean celulares que no cumplan con los requisitos de la próxima actualización no podrán enviar mensajes, stickers, archivos multimedia o hacer videollamadas y que ese motivo están avisando con tiempo para no causar ninguna preocupación y revuelo en sus clientes.

En el anuncio, WhatsApp también dio a conocer que celulares seguirán siendo compatibles con la nueva actualización. Entre ellos se encuentran con aquellos que cuenten con un sistema operativo correspondiente a Android OS 4.1 y versiones posteriores. En el caso de Apple, dispositivos con iOS 10 y las que le siguen podrán seguir disfrutando de las funciones de mensajería sin ninguna complicación. Además de los que tengan el sistema operativo KaiOS 2.5.1 y versiones siguientes, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

Si tu celular no posee ninguna de estos sistemas, tranquilo que hay una forma para proteger todos tus chats e información una vez que WhatsApp dejará de funcionar en tu dispositivo. Lo que tienes que hacer es transferir tu historial a un teléfono que sí soporte la última versión de la aplicación. Si tienes tu copia de seguridad actualizada, al instalar la app en otro celular, al ingresar tu número telefónico te arrojará la opción de recuperar tus datos.

A continuación dejaremos los modelos cuentan con los sistemas operativos no disponibles que exige WhatsApp para su futura actualización.

Android

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

Sony: Xperia M.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo.

Otros: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.

iOS