La enfermedad mental que padece Ricky Martín y lo ha motivado a crear un nuevo proyecto

Por estos días en el programa de radio conducido por Angélica Vale en Estados Unidos, Ricky Martin confesó que al inicio de la pandemia lo pasó bastante mal. Es por ello que decidió buscar ayuda profesional para sobrellevar esta situación que lo tenia a maltraer.

El boricua describió que sufría trastorno de ansiedad, y que al principio no sabía describir bien lo que le pasaba. Ricky describió que no entendía lo que pasaba por su cuerpo y por su cabeza pero que no se sentía bien.

Es por esto que Ricky Martin expresó: “Me dio mucha ansiedad, honestamente. Entonces he trabajado poco a poco en mi corazón, en mi mente y estamos mucho mejor, pero yo no sabía que había un diagnóstico, que esto tenía un nombre que se llama trastorno de ansiedad… es algo serio, yo pasé por la ansiedad, yo me sentía acorralado, a mi me faltaba el aire, y esto es algo que yo tengo que compartir con el público, porque yo sé que no soy el único que está pasando por esto”.

Ante esta problemática el cantante comentó que iniciaría un nuevo proyecto para ayudar a personas que padecen este trastorno y también a las personas que tienen depresión o autismo. Todos estos problemas no son abordados como debieran, según sus palabras.

Por ello Ricky Martín continuó diciendo: “Empezamos a crear una tecnología que nos ha ayudado muchísimo, no solamente para el sonido de la música, se llama Orbital Audio y con esta tecnología estoy haciendo un estudio que gracias a esta situación dimensional auditiva que hemos creado vamos a poder tratar la depresión, vamos a poder tratar la ansiedad, inclusive personas que están dentro del espectro de autismo han sido beneficiados”.

Imagen: Instagram Ricky Martin

El proyecto se llama “Bravo” y está en fase de prueba en este momento ya que hacen falta muchos ajustes para poder ejecutarlo como corresponde. Ricky Martin se encuentra sumamente comprometido con este plan. Y como ya es costumbre en él, ayudar a otros es una parte fundamental en su vida.