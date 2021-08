El incómodo momento que vivió la sobrina de Chayanne: Lele Pons fue protagonista de una intensa escena de celos por su novio

Lele Pons es una reconocida celebridad de internet quien también se desempeña como cantante, modelo, comediante, presentadora y youtuber. La popularidad de la cantante la llevó ser considerada como “La venezolana más influyente del mundo” por la revista Time en el año 2016 y fue galardonada en la categoría internacional de los Premios Streamy. En 2018 Pons fue nombrada oficialmente por la revista Forbes como la hispanohablante más influyente en redes sociales en todo el mundo a sus tan solo 21 años. Por otra parte la comediante también es sobrina de la ex reina de belleza Marilisa Maronese y sobrina del cantante puertorriqueño Chayanne .

Recientemente Lele Pons ha compartido un video en sus redes sociales que ha dado mucho de qué hablar debido al actuar de su novio Guaynaa. Por su parte Guaynaa, es un reconocido cantante puertorriqueño de música urbana quien mantiene una relación amorosa con la sobrina de Chayanne desde diciembre del año 2020.

Lele Pons y su novio son conocidos por hacer bromas que hacen reír a todos sus fans y seguidores debido a su característico humor. En esta ocasión la pareja volvió a realizar uno de sus divertidos videos aunque al parecer Guaynaa se tomó muy enserio su rol.

Fue así que en una de sus más recientes publicaciones de Instagram la sobrina de Chayanne compartió un interesante video en el que se lo puede ver a Guaynaa muriendo de celos. Todo se debería a que la bella modelo fue cortejada con una canción interpretada por el cantante Juhn El All Star lo cual no fue del agrado del Guaynaa.

Imagen: Instagram Lele Pons

La canción dedicada a Lele Pons lleva el nombre de “Abajo y Arriba” y el verso interpretado por Juhn El All Star decía lo siguiente: “Baby, tú no me da’ alternativas. Yo te vo’a subir pa’ que te quede’ arriba. Después de dos cachá’ y un blunt de sativa. Me pide que la arreste, que…”. Si bien este video claramente es una publicidad del nuevo hit en el que la sobrina de Chayanne colaborará, la expresión en el rostro de Guaynaa parece demostrar que realmente está enojado y celoso.

