Cuida a las Ortigas y conseguirás tener un boticario en tu jardín

Las Ortigas no cuentan con la simpatía de muchos y hasta se la considera una mala hierba, por lo que es frecuente que se la quite de los jardines. Sin embargo, a esta planta se le adjudican muchas propiedades medicinales y es utilizada en diferentes repelentes caseros para luchar contra las plagas e insectos dañinos.

Pringamosa, Guaritoto, Picasarna, Chordica o Pyno, son algunos de los nombres populares que recibe la Urtica una especie que tiene una característica bastante desagradable y es que sus tallos y hojas posee pequeños pelos urticantes que causan irritación en la piel con un simple roce. Esto la ha llevado a tener una mala fama entre los jardineros, quienes prefieren eliminarlas para no sufrir las consecuencias.

La Ortiga es una hierba muy poco llamativa, pero te ayudará a aliviar muchas dolencias. Foto: Cultura Ambientalista

A pesar de esta cualidad, lo cierto es que esta planta tiene múltiples beneficios tanto para el jardín como para acabar con dolencias debido a que se le atribuyen muchas propiedades medicinales. Para recolectarla, solo se requiere de guantes y un muy lavado, de esta forma nos aseguraremos que esté lista para su uso.

Usos de la Ortiga

Esta hierba crece de forma silvestre y no suele llamar la atención porque no es muy llamativa. Sin embargo, si encuentras un ejemplar en el jardín, lo más indicado es trasladarla con cuidado a una maceta para asegurarte tenerla a salvo y no sufrir sus efectos urticantes en un descuido.

Su composición química ha demostrado que posee un gran poder remineralizante y vitamínico.

Vitaminas A, C, K y parte del grupo B.

Calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y sodio.

Ácido linoleico, ácido linolénico, ácido palmítico, ácido esteárico y ácido oleico.

Debido a estas características, la Ortiga suele ser utilizada como un potente antioxidante. También se la usa para bajar los niveles de glucemia y la presión arterial. Mientras que sus principios favorecen la absorción del hierro.

Externamente, se busca con ella aliviar dolencias provocadas por la artritis y las hemorroides.

Maneja con cuidado esta hierba para no sufrir heridas en la piel. Foto: lloof

En el campo de la cosmética también es una especie muy requerida para atacar la caída del cabello, la caspa y el acné. Además, es un ingrediente indispensable en las cremas antiage.

Las propiedades de esta hierba también alcanzan a la jardinería. Realizar infusiones con sus hojas o macerados te ayudará a repelente de insectos como pulgones, mosca blanca y ácaros. Además sirve como abono foliar.