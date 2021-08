Fin de una era: se acabó la amistad, Jorge Rial y Marcela Tauro no pueden ni verse

Marcela Tauro recientemente incorporada al programa “Polémica en el Bar” habló de la supuesta onda que hay con el ex conductor de “Intrusos”, desvinculado recientemente de América TV. Hace un par de días que Jorge Rial por medio de su cuenta de Twitter anunció la rescinsión de su contrato con América TV.

En un corto y escueto mensaje Jorge Rial escribió en su cuenta de Twitter: "Hoy firmé mi rescisión con @AmericaTV. 20 años de dejar todo resumido en cuatro líneas". El periodista actualmente conduce un programa de radio en “Radio 10”, llamado "Argenzuela" de lunes a viernes de 17.30 a 20.00 hs.

El histórico conductor de Intrusos, ciclo que desde febrero de 2021 está oficialmente a cargo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, se despidió del canal de una manera amarga, dado que TV Nostra marcó un quiebre para mal en su carrera.

La periodista Marcela Tauro trató de ponerle paños fríos a la relación que volvió a tener con Jorge, para no hacer leña del árbol caído, cosa que sí solía hacer Rial desde su ex programa “Intrusos”, cada vez que alguien tenía algún problema parecido a lo que hoy le toca vivir en carne propia.

Hace unos días Marcela había comentado que no le parecía mal que Rial volviera a estar al frente de su programa Intrusos tras haber trabajado allí durante 20 años. Ante estas declaraciones el periodista había comentado que no había terminado mal con Tauro, y que los dos hablaban desde el cariño.

Ante la pregunta a Marcela Tauro de si habría terminado mal con Jorge Rial, la periodista dijo: "Cuando terminamos, ¡Terminamos! No nos hablamos más. Juro que no. Pero bueno, a mí ya se me pasó. Podría volver a trabajar con él, pero primero tendría que tomar un café y hablar algunas cosas".

Imagen: Ciudad Magazine

Jorge Rial parece haberse quedado sin compañeros afines ni canal. Otro es el caso de la periodista que continúa siendo figura de américa TV, con respecto a su incorporación en el programa que se emite por la pantalla de América “Polémica en el Bar”, Marcela Tauro dijo: "Estoy re contenta que empecé en Polémica en el bar, que hace dos semanas ni imaginaba esto. Me divierto me río mucho. Que la vida me siga sorprendiendo. Si tengo que volver a Intrusos, volveré".