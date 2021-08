Los dolores de cabeza no cesan para la reina Isabel II: qué pasó ahora

Un año más, siguiendo una vieja tradición que comenzó en agosto cuando era tan sólo una niña, la reina Isabel II se encuentra vacacionando en Balmoral. Este año, por primera vez, disfruta del verano en su finca sin la compañía de su marido, Felipe de Edimburgo, quien falleció en abril.

Los últimos meses no han sido los mejores para la monarca británica. El Megxit, la muerte de su esposo y el anuncio de la publicación de la biografía del príncipe Harry, entre otros acontecimientos, no han dejado de darle fuertes dolores de cabeza. Ahora, se suma algo más al listado que no la deja descansar ni en sus vacaciones.

Reina Isabel II / Shutterstock

Si bien todo había comenzado bien durante su estadía en el castillo, en estos momentos, la cosas se pusieron algo tensas. ¿Qué pasó? Una empleada fue diagnosticada con covid-19. Según The Sun, una de las mujeres que trabaja en la residencia fue enviada a su casa tras dar positivo en la prueba PCR.

"A todos los empleados en Balmoral se les hace pruebas de covid diariamente", expresó una fuente cercana a la monarca al medio inglés. "Se les indica que deben usar cubrebocas y mantener distancia social", agregó.

La llegada de este año de la monarca británica a Balmoral / Gtresonline

Si bien hasta el momento la reina no se ha expresado al respecto, lo que se sabe es que continúa pasando sus días en su residencia de verano. La madre del príncipe Carlos ya cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus y fue una de las primeras royals en inocularse.