Friends: actor revela el gran miedo que tenía en cada episodio de la tira

17 años pasaron desde el primer episodio de Friends en la pantalla chica y las ocurrencias de Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Chandler y Joey continúan más vigentes que nunca. Los personajes creados por Marta Kauffman y David Crane siguen haciendo reír gracias a HBO Max, donde los fans pueden ver una y otra vez todas las temporadas.

Algunos meses atrás, los actores tuvieron una reunión épica frente a las cámaras y muchos secretos de la serie salieron a la luz. Así fue como uno de los protagonistas reconoció que en las grabaciones tenía un gran miedo y "sentía que se iba a morir". ¿De qué se trataba?

Matthew Perry, quien se puso en la piel de Chandler Bing, reveló que tenía pánico si el público que estaba presente no reía cuando decía algún chiste. "En mi caso, tenía la sensación de que iba a morir si no se reían. Y no es nada saludable... seguro. Pero a veces soltaba una frase y no se reían y empezaba a sudar... a tener convulsiones si no conseguía las carcajadas que se suponía que iba a conseguir, flipaba", explicó.

"No recuerdo que nos lo dijeras nunca", le dijo Lisa Kudrow, quien interpretó a Phoebe Buffay. "Pues sí. Así es como me sentía cada noche", señaló él.

Matthew Perry en la piel de Chandler Bing

Con respecto a la audiencia que estaba presente en las grabaciones, David Schwimmer (Ross Geller) indicó: "Disfrutaba mucho de la energía del público. Me refiero al público en directo. Era como hacer una obra de teatro de un acto cada semana con todos nosotros".