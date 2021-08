¿Es niño o niña? Scarlett Johansson tuvo un bebé en secreto: conoce su nombre

Scarlett Johansson, actriz, cantante y modelo estadounidense, ha causado gran conmoción en el mundo debido al reciente nacimiento de su bebé. La actriz, quien tras tener varios papeles secundarios en distintas producciones, obtuvo su primer protagónico a los once años con la película “Manny & Lo” en 1996, se ha convertido nuevamente en madre.

Si bien la actriz ha ganado reconocimiento mundial por sus múltiples actuaciones, sin dudas Scarlett Johansson logró mayor popularidad al interpretar a Black Widow en el Universo cinematográfico de Marvel, con apariciones en “Iron Man 2”, “The Avengers” , “Captain America: The Winter Soldier”, “Avengers: Age of Ultron”, “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” y hasta su propia película “Black Widow”. Todos estos filmes fueron sumamente alabados por el público y la crítica logrando un gran éxito para Scarlett.

No obstante en esta oportunidad la actriz ha asombrado al mundo por algo más que su talento ya que hace tan solo un par de días Colin Jost, esposo de Scarlett Johansson confirmó aquél rumor que venía resonando desde junio y es que la también modelo estaba embarazada. Sobre eso Colin afirmó: "Vamos a tener un bebé, es emocionante”. Sin embargo lo que parecía ser una noticia a largo plazo resultó ser todo lo contrario debido a que el representante de Johansson declaró a la revista “People” que la actriz se convirtió en madre hace poco.

El misterio y los secretos son comunes en la actriz, ex Marvel, quien mantuvo en silencio su boda con Colin y luego su embarazo. No obstante la pareja ha decidido revelar más detalles sobre su bebé ya que si bien Johansson no es madre primeriza, este si es el primer bebé que tiene con Colin Jost.

Imagen: TN

Finalmente fue Colin quien reveló el sexo y el nombre del bebé con un post en redes sociales. Debido a ello se sabe que el bebé es un varón y lleva de nombre Cosmo. Sobre esto Colin afirmó: "Ok, ok tuvimos un bebé. Su nombre es Cosmo. Nosotros lo amamos muchísimo". Por otra parte el esposo de la ex figura de Marvel también realizó una petición muy importante por la privacidad de su vida familiar: "La privacidad será altamente apreciada".