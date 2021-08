Cómo ahuyentar los carpinchos del jardín sin lastimarlos

Los carpinchos o capibara son animales muy particulares. Primero, se caracteriza por ser el roedor de mayor tamaño y peso del mundo. Su presencia se limita a Sudamérica y no es considerado una plaga o una especie perjudicial, aunque, al ser herbívoro, puede provocar daños en plantaciones o jardines domésticos.

Según la extensa bibliografía que existe sobre los carpinchos, se tratan de animales bastante amigables que no llegan a ser violentos y hasta pueden domesticarse. Sin embargo, los machos adultos pueden ser un poco territoriales. Su nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris, que en griego significa “cerdo del agua”. Esto se debe que posee una vida parcialmente acuática.

Si la convivencia con los carpinchos se ha convertido en un dolor de cabeza, puedes usar estos trucos para ahuyentarlos. Foto: Wikipedia

La convivencia con esta especie no representa ningún tipo de peligro para las personas debido a que, a diferencia de otros roedores, no son vectores de enfermedades y no ocasionan daños en la infraestructura. Además, se trata de una especie bastante apacible que busca alimento en las orillas de fuentes de agua y descansa el resto del tiempo.

A pesar de que los carpinchos no se encuentren en listas que alerten sobre su supervivencia, en muchas zonas de Latinoamérica la caza, el consumo de su carne y su cuero han hecho que su población descienda considerablemente.

Cómo ahuyentarlos sin dañarlos

Si la convivencia con estos animales ya representa una complicación, hay algunos consejos que se pueden seguir para minimizar los daños domésticos que estos pueden producir buscando alimentarse. Ahuyentarlos y mantenerlos bajo control de forma eficiente es mucho más eficiente y segura que acabar con ellos.

Medidas preventivas: mantener la maleza lo más controlada posible y el pasto o césped corto será muy adecuado para que estos roedores no encuentren en tu jardín un lugar amigable para establecerse.

Los carpinchos viven en familia. Foto: Wikipedia

Al igual que muchos otros animales, las plantas aromáticas no suelen ser muy amigables con ellos, debido a que su olor les resulta insoportable. Cultivar diferentes especies de esta vegetación servirá para alejarlos.

Otros aromas fuertes como los del vinagre, cítricos o cebolla son también excelentes repelentes. Se debe tener precaución a la hora de colocarlos para no afectar el pH del suelo de los jardines –en el caso del vinagre-. Mientras que bastará colocar algunas cáscaras de naranja en lugares estratégicos para que los carpinchos no vuelvan por allí.