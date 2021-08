Sol Pérez enseña su exigida rutina de entrenamiento para lucir espléndida

Sol Pérez es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, la joven cuenta con casi 6 millones de personas que siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Cuando sube nuevo material no pasa desapercibido para nadie y sus publicaciones se llenan de 'me gusta' y halagos.

Sol Pérez

Inició su carrera en los medios cuando tenía tan sólo 18 años y en aquél entonces, no la pasó muy bien en el mundo virtual. "Había mucha agresión y no estaba acostumbrada. Twitter fue fatal. Te ponían “inútil” y eso me recontra afectaba. Lo viví muy mal", señaló en el programa que conduce Luis Novaresio en América TV.

"Con Instagram te enojás porque te borran una foto que no cumple con las normas de la plataforma", expresó la panelista que, en más de una ocasión, se vio perjudicada por las restricciones de la red.

A pesar de las limitaciones, Sol continúa sumando material a la web y ahora, en una de sus últimas publicaciones, enseñó a sus fans la exigida rutina de entrenamiento que realiza para lucir espléndida. Así es como la ex participante de MasterChef Celebrity se filmó frente a la cámara levantando altísimos pesos en el gimnasio de su novio y futuro marido, Guido Mazzoni.