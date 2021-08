Pasión de Gavilanes: Jorge Cao no iba a ser Don Martín y este es el sorprendente motivo

Pasión de gavilanes salió al aire en 2003 en Canal Caracol y Telemundo y al instante captó la atención de millones de televidentes con sus desopilantes personajes. La historia, escrita por Julio Jiménez, gira entorno a las aventuras de tres hermanos panaderos que se enamoran de otras tres hermanas de una de las familias más adineradas de Colombia. Combina drama, romance y comedia y en la actualidad, continúa siendo una de las telenovelas más elegidas por el público.

El elenco estuvo conformado por grandes artistas. Uno de los que se robó el corazón de miles de personas fue Jorge Cao con su papel del abuelo Martín Acevedo. El actor cubano fue quien le puso su toque de humor al culebrón protagonizado por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

Recientemente, Cao reveló secretos de su personaje y sorprendió al dar a conocer que la producción no quería que el interpretara ese rol. "A mí me interesó Martín Acevedo y yo manifesté que quería hacer el papel. Me decían que no, que yo iba a ser el villano. Les pedí por favor que me dejaran hacer el casting, me dijeron que no podía hacer el papel de un adulto mayor. Hice el casting y me lo gané", expresó en diálogo con El Universal.

"Es un personaje que me trajo una bendición", manifestó. "Es una persona que no tiene prejuicios, está lleno de sabiduría de vida, es sabio, es un amante de la vida, cree profundamente en la familia y la atesora, ese abuelo que nos hace falta a todos, que nos diga las verdades en nuestras caras… ese era Martín", detalló.

Hoy, Cao se encuentra preparándose para volver al ruedo con el querido Don Martín en la segunda entrega del melodrama y así lo manifestó en sus redes sociales. "¿Me voy pareciendo a Martín?", le consultó a sus fans en Instagram.