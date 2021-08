En pocos minutos: si no tienes tiempo de entrenar haz este ejercicio y fortalece tu cuerpo

Entrenar para fortalecer los músculos es una gran idea. No solo comienzas a ver un cambio físico en tu cuerpo, sino que además aumenta tu autoestima y te hace sentir mejor contigo mismo. Sin embargo, a veces no tenemos el tiempo suficiente para ir al gimnasio. Si ese es tu problema, no te preocupes, puedes realizar este ejercicio en unos pocos minutos.

Si te sientes un tanto frustrado por no poder llevar una rutina de gimnasio o no eres contante en esta tarea, ya sea por falta de ganas o de voluntad, no te preocupes. Existen algunos ejercicios que puedes hacer en casa y que se adaptan a tus necesidades. Es el caso de este sencillo entrenamiento que puedes realizar desde la comodidad de tu hogar y en unos pocos minutos.

Para hacer estos ejercicios solo necesitarás un par de mancuernas

Fuente: Wunderstock

Concretamente, se trata de un ejercicio combinado en el que puedes ejercitar varias partes de tu cuerpo en escasos minutos. Para hacerlo lo único que necesitas es un par de mancuernas, aunque si no tienes las del gimnasio, puedes hacer unas caseras utilizando unas botellas y rellenándolas con arena.

Para realizar este entrenamiento de pocos minutos, el influencer de Tik Tok Joaquín Arrascue ha elaborado un video que puedes ver a continuación, donde combina tres movimientos haciendo uso de unas mancuernas.

El ejercicio comienza una vez que estás de pie con las rodillas a la altura de los hombros. Cuando estés en esa posición, debes tomar las mancuernas, colocar los brazos a los costados del cuerpo y realizar una sentadilla. Luego, debes combinar este movimiento con flexiones de brazos y press militar.

Para ello, una vez hecha la sentadilla, vuelve a la posición inicial y desde allí sin despegar los brazos del torso, eleva las mancuernas a la altura de los hombros. Finalmente, haz una explosión y levanta la herramienta llevándola hacia el techo. Vuelve al punto anterior y luego deja nuevamente los brazos a los costados del cuerpo.

Puedes entrenar con este ejercicio haciendo de 10 a 20 repeticiones seguidas para descansar 45 segundos y repetir el proceso hasta completar cinco series.

Recuerda realizarte chequeos médicos siempre antes de comenzar a hacer ejercicio físico o rutinas de fuerza. Asimismo consultar con un profesional que supervise tu rutina y haga seguimiento de la misma.