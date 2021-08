En 4 pasos: prepara una cena exquisita ¡muslos con vegetales!

A la hora de cocinar contra reloj las opciones terminan limitándonos, aunque si tenemos información para resolver ¡puedes resolver la receta en pocos pasos! Hoy les proponemos hacer unos muslos de pollo con verduras, puedes elegir las que más te gusten.

Si querías probar a tener un almuerzo rápida, aquí contaremos los detalles. Si tienes algunos vegetales ya cocidos en tu nevera, los puedes agregar, solo que será mejor al último para que no queden muy blandos. Ahora que dispones de otra información que colabora en tu cotidiano culinario ¡pasemos a la receta!

Un almuerzo rico y fácil

Ph. pixel1 en Pixabay

Ingredientes:

6 presas de pollo o 6 muslos de pollo

2 dientes de ajo

1/2 cebolla pequeña

4 zanahorias

3 papas o patatas medianas

1 pimiento

sal

aceite de oliva

2 tazas de caldo

1 taza de vino blanco

Las patatas un gran complemento para nuestras comidas

Ph. Polina Tankilevitch en Pexels

Procedimiento:

Lavamos y pelamos la cebolla y los ajos, luego los picamos finitos. También pelamos las patatas y zanahorias, las cortamos en trozos. Cortamos el pimiento en tiras y reservamos.

Preparamos la olla, le colocamos un poco de aceite y salteamos el ajo junto con la cebolla, cuando se doren sellamos las presas de pollo, unos minutos de cada lado. Luego agregamos el vino, dejamos que se evapore el alcohol y agregamos el caldo y las verduras, sazonamos y dejamos que se cocine por los próximos 20 minutos. En un principio no conviene no colocar la tapa, así el pollo no se hierve.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com ¡Te contestaremos a la brevedad!