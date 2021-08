El “error” en una foto que dejó en evidencia las rimbombantes curvas de Evangelina Anderson

Evangelina Anderson sigue muy activa en las redes sociales compartiendo diversos contenidos de su vida privada ante sus más de 2.6 millones de followers en Instagram. Hace unos días compartió una cena romántica junto a su marido, Martín Demichellis.

En dicha imagen se puede ver a Evangelina y a Martín muy sonrientes frente a la cámara con una copa de vino cada uno. La misma fue capturada en Alemania, país donde se encuentran radicados hace ya varios años.

Hace unas horas, Evangelina Anderson compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza frente a la cámara con un pequeño detalle que no pasó desapercido. En la pic de la oriunda de Villa Devoto solo se puede ver su cuerpo el cual luce un bikini de color blanca, con la ausencia de su cabeza.

La misma Evangelina explico la razón de esta equivocación en su reciente publicación en la red de la camarita. “Mi amiga me dijo que haga esta pose porque me quería sacar una foto con su celular y resulta que me corta la cabeza… ??Vos de verdad me querés? Lucia Araya” fue el mensaje explicativo de la blonda para acompañar dicha instantánea.

Fuente: Instagram Evangelina Anderson

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la mujer de Martín Demichellis se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 42 mil corazones. Además, la vedette recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles followers, quienes resaltaron su rimbombante figura física.