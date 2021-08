Nati Jota presume su hermosura con un look veraniego desde Chicago

Nati Jota se encuentra despidiéndose de sus vacaciones ya que pronto emprenderá su regreso a la Argentina. Varias semanas atrás, la influencer de 27 años viajó a los Estados Unidos para visitar a su hermana y aprovechó a recibir su dosis contra el covid-19. Además, se tomó unos días para recorrer y descansar en las playas más hermosas de México.

Durante su travesía, ha ido compartiendo postales en Instagram y enamorando a varios de sus fanáticos con los preciosos lugares que ha conocido. Ahora, en una de sus últimas publicaciones, acaparó todas las miradas con un precioso look veraniego sentada en un puente de Chicago.

"Se va terminando el viaje más largo de mi vida", comenzó diciendo junto a las instantáneas que recibieron miles de 'me gusta' y halagos. "Chocha de lo que pasé y chocha de volver, creo que es una de las pocas veces que logro un equilibrio perfecto sin nostalgias aparentes, al menos por ahora. Nos vemos en Buenos Aires", continuó.

Nati Jota

Y agregó: "Me siento distinta y nueva, ¿cuánto me va a durar? Nadie sabe. Pero creo en la eternidad de los sentimientos por su intensidad y no por su duración. En esto y en el amor, obvio. 'Seamos eternos un ratito', lo dije hace mucho, lo sigo deseando".

Los internautas no demoraron en aparecer con sus comentarios. "Más linda", "Qué hermosa estás", "Sos perfecta", "Muy bien dicho", "Bella Nati" y "Divina", son algunos de los cientos que se alcanzan a leer.