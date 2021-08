De noche y en la playa: Romina Malaspina sacudió la red

Romina Malaspina continúa muy activa en las redes sociales demostrando por qué es una de las mujeres más hermosas del país. Por otra parte, muchos de los fans de la ex conductora de canal 26 siguen ilusionados de volver a ver a la blonda en la pantalla chica de manera constante.

Romina señaló hace unas semanas al programa radial “Por si las moscas” lo siguiente: “Me gustaría mucho entrar, pero ya hice tres realities y no sé si eso podría dilatar más lo que quiero hacer en la música. Aprendí mucho a hacer recetas fitness, dulces y saladas”.

Hace unas horas, Romina Malaspina compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a una gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede observar a la modelo de 27 años desplegando toda su belleza para una producción profesional de fotos nocturna en el medio de la playa. La mediática lució un atrevido look con transparencias. Además, la blonda complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

“AGOSTO / 20 - Todo está bien Save the date” fue el simple y promocional texto que eligió de epígrafe Malaspina para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita. Sin dudas, la joven sudamericana cuenta con una inmensa popularidad en las plataformas virtuales.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex participante de Gran Hermano se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 27 mil. Además, la ex conductora de Canal 26 recibió cientos de comentarios por parte de sus más fieles seguidores en la popular plataforma.