Alison Solís, hija de Marco Antonio Solís eleva la temperatura con su hermosura

Alison Solís continúa muy activa en las redes sociales demostrando su gran belleza y elegancia. La artista azteca es una gran amante de los animales y sus derechos y así lo dejo plasmado en una reciente pic colgada en Instagram.

Por otro lado, la madre de Alison, Cristian Salas o mejor conocida por su nombre en las plataformas virtuales (Cristy Solís) compartió un emotivo mensaje de agradecimiento hace unos días. “Hoy quiero dar gracias. Por lo que soy y por lo que no soy. Por lo que tengo y por lo que no tengo. Por haber nacido donde he nacido por tener la familia que tengo, por tener los amigos que tengo, por sentir, por recordar, por olvidar, por querer, por ser querida, por lo que me rio, por lo que lloro y sobre todo por estar viva…”fue el lindo mensaje de la cubana de 50 años.

En las últimas horas, Alison Solís publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus miles de seguidores. En la misma se puede ver a la bella latina desplegando toda su belleza frente a la cámara. La bella azteca lució una remera mangas largas con estampado animal print de color naranja y negro que complementó con grandes aretes, su cabello suelto con ondas y un delicado make up.

Fuente: Instagram Cristian Salas

“Todo lo que brilla es hermoso siempre que sea salvaje - John Muir” fue el simple y reflexivo texto que eligió Solís de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Alison Solís

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la hija de Marco Antonio Solís se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 2 mil corazones. Además, la latina recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles followers a sus palabras y su look escogido.