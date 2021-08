20 años después: qué fue de la vida de Juan Pacheco de 'Pedro el Escamoso'

Pedro el Escamoso salió al aire en la pantalla de Canal Caracol, por primera vez, en 2001. Hoy, dos décadas después, continúa siendo una de las telenovelas más elegidas por el público. Escrita por Luis Felipe Salamanca y Dago García, cuenta la historia de un mujeriego que escapa de su pueblo natal por un conflicto amoroso y llega a Bogotá.

Gracias a su altísima dosis de humor y sus desopilantes personajes, logró captar la atención de los espectadores. El melodrama estuvo protagonizado por grandes actores como Miguel Varoni, Sandra Reyes, Javier Gómez, Aura Helena Prada y Fernando Solórzano, entre otros muchos más. También hubo quienes tuvieron una participación menor pero memorable.

Tal fue el caso de Luis Fernando Múnera, quien interpretó a Luis Pacheco, el difunto marido de doña Nidia (Alina Lozano). En la telenovela su personaje murió y a partir de ese acontecimiento, el doctor Perafán y su ex mujer iniciaron un macabro plan para dejar sin herencia a la hija que el hombre tuvo fuera de su matrimonio, Paula Dávila (la protagonista del culebrón).

Luego de su participación en la tira, trabajó en otras producciones como 'La costeña y el cachaco’, ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘Aquí no hay quién viva’, ‘La pola’, 'La saga, negocio de familia’ y ‘Escobar, el patrón del mal’. Sus apariciones más recientes en la pantalla chica fueron en 'La ley del corazón' y 'Antes del fuego'.

El año pasado presentó problemas de salud y, en dos oportunidades, estuvo internado en la Clínica de Palermo de Bogotá. Una de las veces fue por una infección urinaria y la otra, por una caída que le afectó la memoria. "No tengo muchos detalles de lo que me pasó, pero ya estoy recuperado. Perdí un poco la memoria, pero ya la recuperé. Mis hijos me dicen que perdí el sentido, pero que no se sintieron alarmados. Tuve incapacidad para salir, comer, para un montón de cosas, pero ya lo he superado", explicó en diálogo con el programa La Red.

Hoy ya tiene 72 años y así es como luce.