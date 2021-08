Todos por el dinero: la serie de Ricardo Fort aún no comienza su rodaje y ya desata polémicas

Ricardo Aníbal Fort nació en Buenos Aires, Argentina, el 5 de noviembre de 1968 y falleció el 25 de noviembre de 2013. Fue un cantante, actor, presentador, productor y empresario. Mas conocido simplemente como Ricardo Fort, con tan solo cuatro años de carrera, Fort fue una de las personalidades más famosas y populares de la televisión argentina.

Su familia es la heredera de la compañía La Delicia Felipe Fort S. A, conocida por su nombre comercial “Felfort”, una empresa fabricante de chocolates y otras golosinas de las más importantes de la Argentina, fundada en Buenos Aires en el año 1912 por el abuelo de Ricardo, Felipe Fort (1899-1969), empresario catalán que se radicó en Argentina con las corrientes migratorias de principios del siglo XX.

La serie sobre su vida aún no comienza y ya hay rumores de problemas de producción. En principio habría una demanda iniciada por Virginia Gallardo, quien fuera novia de Ricardo Fort por aquel entonces, ya que no quiere ser parte de la teleserie, es por ello que los mellizos se enojaron mucho con Virginia, ya que ellos la recuerdan con mucho cariño en su etapa de niñez.

En estos días también salió a hablar la actriz y conductora Violeta Lo Re quien expresó sobre la serie centrada en la vida del que fuera el heredero del imperio Felfort: “Me llamaron en su momento para pedirme un testimonio, yo no tengo problemas, pero esto es trabajo y pedí un resarcimiento económico, pero después no me llamaron más. Esto tiene una mirada más allá del amor de sus hijos por su padre, pero yo trabajo de esto”.

Luego continuó diciendo: “Si van a necesitar de mi tiempo, me encantaría que me paguen. Yo fui parte de la iniciación de Ricardo en los medios y fui el contacto entre Fort y los canales para que él pueda llevar adelante el reality”.

Imagen: La Nación

Los hijos de Ricardo, Marta y Felipe, que fueron concebidos por medio de un vientre subrogado se han mostrado muy enojados con Virginia Gallardo, incluso dijeron que no sabían que ella era una "interesada" por el dinero. Por su parte Gallardo dice que ella nunca pidió un centavo ya que nunca quiso formar parte del proyecto, ni siquiera dando testimonio de la vida que llevo con Ricardo Fort en su momento.