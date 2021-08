Qué dicen los expertos: ¿Fabiola Yañez está verdaderamente embarazada o no?

Anoche en el programa de Jorge Lanata, emitido por la pantalla del 13, revelaron qué Fabiola Yañez estaría embarazada. Esta mañana en el programa de Ángel de Brito se volvió a hablar del tema. ¿Qué fue lo que dijo Alberto Fernández sobre los rumores de embarazo para Fabiola Yañez que se generaron este fin de semana?. Esto sucedió luego de una serie de fotos que compartió la primera dama en sus redes sociales oficiales.

Esta mañana Ángel de Brito dialogaba con la periodista María Julia Oliván, quien salió al aire en LAM desde su casa, sobre el escándalo de la foto del festejo en Olivos en 2020, la misógina y bestial respuesta del ex jefe de Gabinete y actual interventor de Río Turbio, Aníbal Fernández, quien dijo "¿Qué va a hacer el marido? Como en la edad media, 1200 años atrás, ¿Llegar y cagarlas a palos porque cometió un error de esas características?”.

Ante semejante comentario también hablaron del tibio descargo del Presidente de la Nación culpando a su compañera y agregaron a los temas, los rumores de embarazo de Fabiola Yañez. Ante esto el conductor dijo: "La foto de la primera dama tomándose la pancita y todo el misterio que dejan alrededor. Nadie del gobierno salió a decir no, no es".

En ese momento la panelista Pía Shaw comentó: "Amigos que tengo que se mandan mensajes con él, el propio presidente no se los desmiente. Deja la puerta abierta. Cuando le preguntan si Fabiola está embarazada dice: 'aún es muy prematuro. Todavía no te puedo contestar nada'".

Por otro lado Majo Martino, angelita invitada expresó: "A mí gente muy allegada a Alberto me lo confirma. A mí me confirman que Fabiola Yañez está embarazada y que no llega a los tres meses. Que tiene que hacerse estudios en los próximos días para chequear que todo siga bien".