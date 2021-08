Todos los beneficios que obtendrás cultivando Romero en tu jardín

Cultivar Romero en tu jardín es definitivamente una buena idea. No solo tendrás a mano una hierba que le aportará un gran sabor a tus comidas, también será la cuidadora del resto de tus plantas ahuyentando a plagas e insectos y lo hará sin traerte menor dolor de cabeza ya que no requiere de muchos cuidados. No lo pienses más y ve por ella.

Salvia rosmarinus es el nombre científico que recibe este arbusto perenne de características leñosa. Se trata de una especie muy aromática que se puede cultivar en el suelo o macetas. Si bien puede tomar un gran tamaño, su poda es muy sencilla y con ella se puede controlar fácilmente.

El Romero es una planta aromática y protegerá a tu jardín de las plagas. Foto: Hogarmanía

Cuidados del Romero

Esta planta crecerá muy saludable si se la expone al sol directo durante varias horas. Prefiere suelos más bien arcillosos que tengan una gran capacidad de drenaje debido a que una de las razones más comunes que provocan su muerte es la pudrición de las raíces por eso, el riego solo debe hacerse cuando el sustrato esté completamente seco.

Solo si la planta ha pasado un largo periodo sin crecer será necesario fertilizarla, sino procura no hacerlo. Como ya se mencionó, no es una especie que de grandes problemas, no es propensa a enfermedades, hongos ni plagas y multiplicarla es muy sencillo, solo se debe cortar una rama, quitar las hojas inferiores y colocarla en tierra.

Beneficios del Romero para el jardín

El Romero, al igual que la Lavanda, son plantas consideradas cuidadoras de las huertas y el jardín esto se debe a que, por su fuerte perfume, tiene la capacidad de mantener alejadas las plagas y esto beneficia a la vegetación que se encuentran en su entorno. Sin embargo, esto no afecta a las abejas.

Cultiva Romero en tu jardín y tendrás un gran aliado para tu salud. Foto: 65ymás

Propiedades medicinales del Romero

Pero el cultivo de esta planta no solo beneficiará a tu jardín, ya que se trata de una especie con múltiples beneficios medicinales y estéticos.

Las infusiones realizadas con sus hojas y flores que tienen propiedades diuréticas, antiespasmódicas, tónicas, emenagogas, antineurálgicas, antirreumáticas, estimula el apetito y activa la digestión. En tanto, también se utiliza para fortalecer el cabello y detener su caída.