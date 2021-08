¡Harta! Juana Viale elevó un encendido mensaje al presidente de la nación

Este sábado en "La Noche de Mirta", Juana Viale inició su programa de todos los sábados con la canción de María Elena Walsh "El reino del revés". También anunció la visita de Jorge Lanata, con quien iba a hablar de todo y "No se iban a callar nada" aclaró.

Luego de esto Juana expresó que eligió esa canción de María Elena Walsh para el programa diciendo: "Yo personalmente siento una indignación frente al presidente de la Nación Argentina que no la puedo disimular, y por suerte tenemos grandes escritores intelectuales como María Elena Walsh".

Juana Viale añadió: "Que grafican una Argentina que colma la tolerancia, la emocionalidad, la fuerza de voluntad que pusieron los argentinos frente a esta pandemia, que nos dijeron, que nos retaron, que nos levantaron el dedo. Hacen lo que nos dicen que no hagamos".

Viale continuó: "Entonces, déjense de joder, dejen de joder a los argentinos y lo digo con la voz temblorosa porque yo tuve muchos familiares que se fueron, yo tengo muchos amigos que perdieron laburos. entonces no culpe a la mujer que tiene a su lado, hágase responsable. Póngase los pantalones."

Juana siguió disparando dardos: "Acusar a una mujer que festeja el cumpleaños en su propia casa. ¿ Usted no se entera señor presidente?, ¿No se entera lo que pasa en su casa?, ¿Cómo va a poder hablar a los argentinos de lo que nos pasa a nosotros como argentinos si no sabe lo que pasa en su propia casa?".

La conductora con la voz quebrada continuó: ¿Estamos todos viviendo en el mundo del revés de María Elena Walsh? No tengo palabras, ¡Estoy enojada, estoy saturada! y yo estoy acá porque mi abuela no puede estar acá, no porque ella no quiera, sino porque le dijeron que ella se tiene que quedar en su casa".

Imagen: Instagram Mitha Legrand

Juana Viale continuó diciendo: "Así que señor presidente, haga su trabajo, presida su país y deje de estar echando la culpa a los otros y sabe que, pida disculpas, porque lamentarse no es pedir disculpas, pedir perdón es otra cosa, es arrepentirse de lo que hizo y yo no veo arrepentimiento en usted", finalizó la conductora directo a Alberto Fernández.