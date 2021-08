Deslumbrante: con cadenas de oro, este es el traje de baño de Bella Hadid del que todos hablan

Isabella Khair Hadid, más conocida como Bella Hadid, es una modelo estadounidense. En 2014 firmó con la agencia IMG Models y en 2016 debutó en el Victoria Secret Fashion Show. Es hija de la personalidad de televisión y ex modelo Yolanda Foster y del multimillonario promotor inmobiliario palestino Mohamed Hadid.

En estos días Bella Hadid ha posteado en Instagram unas instantáneas donde puede vérsela con una vanguardista pieza que pertenece a la colección primavera-verano de la firma homónima de la diseñadora británico-turca Dilara Findikoglu, conocida por su gusto por la provocación y los toques góticos, además de inspirarse en la práctica del bondage o inmovlización con cuerdas.

Según la página web de la diseñadora Dilara Findikoglu "La parte inferior tiene un acabado con correas largas y finas que se pueden atar alrededor del cuerpo en diferentes estilos y se pueden cortar si se prefiere". Esta diseñadora cuenta entre sus clientas a Madonna, Lady Gaga o FKA Twigs.

La diseñadora además de su gusto por las cadenas y las tiras como la que luce Bella Hadid en su bikini, siempre ha confesado sentir pasión por el rojo y en todas sus colecciones esta tonalidad es la gran protagonista. Dilara es miembro del selecto grupo de diseñadores que se formaron en la "Centran Saint Martins de Londres".

En 2016 Bella debutó en su primera portada para Vogue en Vogue Türkiye y desde ese momento ha hecho muchas portadas para esta revista. Más recientemente, Hadid fue una de las ocho jóvenes modelos que fueron a Londres, como parte de una campaña de vacaciones de Topshop.

Imagen: Instagram Bella Hadid

Bella Hadid, en 2015, fue pareja del cantante canadiense The Weeknd. Incluso participó en el video musical de este “In The Night''. Además, se exhibieron juntos en momentos como la Met Gala o los Premios Grammy. Después del año, decidieron acabar la relación, y en 2018 volvieron a reconciliarse, pero después de menos de un año volvieron a romper. Al parecer la modelo, que posee casi 50 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, es una de las principales inspiraciones de las canciones del cantante, como "Die For You", "Angel" o "As You Are".