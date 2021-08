¿Quién la acompaña? Paulina Rubio disfruta de unas merecidas vacaciones rodeada de amor en Grecia

Luego de celebrar en grande su cumpleaños número 50, la chica dorada, Paulina Rubio, empacó sus maletas para continuar el festejo. el destino en esta oportunidad fue la ciudad más romántica del mundo, París, Francia.

Tras disfrutar estrepitosamente de las noches en París, la cantante mexicana decidió extender sus vacaciones y disfrutar del verano en las paradisíacas playas de Grecia. Desde ahí, la intérprete ha compartido espectaculares imágenes de sus soleados días junto al mar.

Lo que no sabemos es quién acompaña a Paulina Rubio en estas vacaciones, ya que la cantante se ha limitado a compartir imágenes de ella sin compañía alguna. Pero ha dejado entrever que está disfrutando junto a su familia y que está muy bien acompañada.

Por ello Paulina ha dicho: "Uno de los privilegios de estar vacunada, es poder viajar de nuevo con mi familia, con las debidas precauciones". Aparentemente, la cantante está de viaje con sus hijos Andrea Nicolás Vallejo Rubio de 11 años de edad y Eros Bazúa Rubio de 5 años de edad.

Estos días de descanso han llevado a Paulina Rubio a olvidarse de las batallas legales que enfrenta con los padres de sus hijos, y quizá haya celebrado el triunfo luego de que su ex, Nicolás 'Colate' Vallejo-Nájera, padre de Andrea Nicolás anunciara que no peleará más en la corte con la famosa rubia.

Imagen: Instagram Paulina Rubio

Es por ello que el ex esposo de Paulina ha expresado: "He decidido, a partir de ahora, ya no tengo abogado. Por mi parte, yo no quiero volver a una corte. No creo que nadie considere una victoria separar a su hijo de su familia, es algo que no entiendo… a quien se hace daño es a los niños y quienes lo van a sufrir de por vida, son los niños".