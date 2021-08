De la mano de una modelo, Luis Miguel es captado con aspecto terrible y avejentado en Los Ángeles

Luis Miguel, cantante y productor musical mexicano, ha revolucionado las redes a causa de su avejentado aspecto físico. El cantante es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales, incluyendo funk, pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi. A pesar de cantar solo en español, Miguel continuó siendo el artista latino más vendido en la década de los 90 habiendo vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Recientemente, el popular artista ha dado mucho de qué hablar luego de haber sido captado cenando con una fan en un restaurante de Beverly Hills. En dicha cena Luis Miguel lució un aspecto muy descuidado el cual generó gran conmoción en las redes ya que la foto se viralizó a través de Instagram y Twitter.

La estrella latina es popularmente conocida por su buena presencia e increíble aspecto por lo que generó un gran impacto en el mundo su reciente aparición en Los Ángeles donde volvió a mostrarse públicamente de forma descuidada. En esta oportunidad, Luis Miguel se encontraba paseando en California junto a la famosa modelo argentina, Mercedes Villador.

Imagen: Instagram

El desordenado y avejentado cambio de look del cantante fue tal que las fotos de las estrella generaron el interrogante de si verdaderamente se trataba de Luis Miguel o no ya que realmente no lucía como de costumbre. En las fotos difundidas por Instagram se pude apreciar al artista con una cabellera larga y canosa que dejaba ver cierta falta de cabello en algunas zonas de la cabeza del cantante.

Imagen: Instagram Despierta América

En su aparición en Los Ángeles, Luis Miguel fue captado por "Despierta América" utilizando ropa negra y cabello blanco de la mano de la modelo Mercedes Villador, confirmando así su relación sentimental. A pesar de sus malas fachas, la estrella se comportó de forma amable ante las cámaras y paparazzis que los rodeaban llegando incluso hasta a quitarse el tapabocas para lucir su brillante sonrisa.