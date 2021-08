Conoce la flamante mansión millonaria de Floyd Mayweather Jr. en Florida

Floyd Mayweather Jr., apodado Money, es un ex boxeador profesional estadounidense quien destaca por haber sido invicto en su carrera. El deportista es hijo del ex boxeador Floyd Mayweather Sr. y sobrino de los también ex boxeadores Jeff Mayweather y Roger Mayweather, siendo además pupilo de este último quien fue campeón mundial.

Mayweather Jr. fue campeón del mundo en cinco categorías distintas: superpluma, ligero, superligero, wélter y superwelter; considerado durante mucho tiempo el mejor boxeador libra por libra según la revista “The Ring" a causa de su excelente técnica. Debido a esto no es de sorprender que el deportista posea una lujosa mansión ya que a lo largo de su carrera vendió eventos en la modalidad de televisión por suscripción a más de 25 millones de personas, por un valor global de más de 2.500 millones de dólares.

Es así que la propiedad del ex boxeador, ubicada en Miami Beach Florida, es toda una maravilla ya que cuenta con una extensión de 10,853 pies cuadrados, nueve recámaras y con numerosos baños. Floyd Mayweather Jr. debió desembolsar la exuberante suma de gastar $18 millones de dólares para su nueva mansión la cual fue construida en el año 2011.

Entre otro de los grandes lujos de la casa del ex boxeador, destacan el vestíbulo, la cocina, un gran comedor, sala de estar, sala de juegos y hasta su propia sala de cine. Por otra parte la mansión también cuenta con un área de entretenimiento, un gimnasio, roof garden de 5,000 pies cuadrados y ascensor.

Imagen: Diario AS

Finalmente la nueva cocina de Mayweather ostenta de gran amplitud ya que es semiabierta y está equipada con alacena, electrodomésticos de alta gama y una isla central. La lujosa recámara principal es de gran dimensión, posee su propia terraza, un vestidor y un amplio baño con: tocador doble, ducha con cancel transparente y bañera. Por otra parte el exterior de la casa tiene amplias áreas verdes, piscina ,spa y jacuzzi. Sin dudas lo más destacado de la incomparable mansión es su muelle privado con capacidad para albergar embarcaciones de hasta 100 pies que incluye una hermosa vistas hacia ciudad y hacia el Mar Caribe.