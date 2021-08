Bellísima: la China Suárez acaparó todas las miradas con su gran figura

María Eugenia Suárez publicó dos fotografías en las redes sociales que obtuvieron una gran cantidad de likes y comentarios de parte de sus seguidores. La China Suárez volvió a demostrar toda su belleza en las plataformas virtuales con un osado posteo. Esta semana la actriz de 29 años compartió un video realizando ejercicios de pilates al ritmo de la canción “Fucking Diablo” de la cantante Nicki Nicole.

“No puedo estar más agradecida con vos @g.a.b.y.d.u.a.r.t.e. Falta mucho por recorrer, pero ir logrando cosas poco a poquito me hace muy feliz” fue el mensaje que eligió María Eugenia para acompañar su deportiva grabación.

Hace unas horas, María Eugenia compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de fanáticos. En el mismo se puede ver a la ex Casi Ángeles desplegando toda su belleza para una producción profesional. La bella blonda lució un osado outfit total black. Además, la mamá de Rufina y Magnolia complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

Un simple emoji de sirena y varias etiquetas de agradecimiento fue el corto epígrafe que eligió la China Suárez para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram China Suárez

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la pareja de Benjamín Vicuña se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 73 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de cariño y apoyo entre los que se destacaron el “Se te ve un toq la cola” de la actriz Carla Peterson.