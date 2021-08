Al ritmo de Doja Cat: Jesica Cirio presumió su gran hermosura

Jesica Cirio volvió a cautivar a sus millones de seguidores con sus tips saludables de alimentación. La modelo y presentadora de televisión de 36 años es una de las artistas más populares en las plataformas virtuales.

Hace unas horas, Jesica publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores. En el mismo se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza para una producción profesional para promocionar un snack granulado de proteína. La presentadora de televisión lució un look deportivo compuesto por un top y unos leggins de color nude y gris. Además, la también vedette complementó su look con su largo cabello recogido y delicado make up.

“Hoy arranqué mi día con un desayuno diferente: los nuevos bites de proteína vegetal @crujinatok. Como se darán cuenta por su nombre, son super crujientes! Más o menos como un cereal pero mucho más saludable, ya que es elaborado en Francia en un proceso sin químicos. Se lo podés agregar a lo que quieras desde ensaladas hasta yogur para aportar nutrición y proteína a tu comida. Vayan a probarlos y después me cuentan” fue el promocional texto que eligió Jesica Cirio de epígrafe para acompañar su reciente videoclip en la red de la camarita.

Jesica eligió la canción “Juicy” de la rapera estadounidense de 25 años Doja Cat para acompañar su viral videoclip en la popular plataforma. Este hit de la norteamericana ya cuenta con más de 233 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

Fuente: Instagram Jesica Cirio

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la esposa de Martín Insaurralde se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 50 mil corazones. Además, la bella modelo recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su magnífica figura física.