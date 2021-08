La cláusula de Belinda para que Christian Nodal jamás trabaje con Danna Paola

Christian Nodal cantante y compositor mexicano, ha revolucionado las redes luego de dar fuertes declaraciones sobre algunos artistas. El cantante, quien logró la fama luego de su primer sencillo “Adiós amor” en el año 2016, se habría visto influenciado por su actual pareja, Belinda.

Por su parte Belinda cantante, actriz y filántropa mexicana, es una de las artistas latinas más famosas ya que hasta la fecha ha vendido alrededor de 1,5 millones de discos de manera solista. La artista es considerada como una de las mejores exponentes del pop latino por lo que a lo largo de su carrera ha ganado varios premios entre los que destacan: TVyNovelas, Premios Oye!, Premios MTV Latinoamérica, Premios Lo Nuestro. Justamente el poseer el título de “Princesa del Pop Latino” habría sido la causa de su enfrentamiento con Danna Paola.

Danna Paola cantante, actriz, modelo y compositora mexicana, ha lanzado cinco álbumes de estudio, ha realizado distintas giras musicales y ha participado en distintas novelas y series. Actualmente Paola se posiciona como una de las artistas latinas más firmes y exitosas siendo también considerada la (nueva) “Princesa del Pop latino”. A causa de esto Belinda tendría un gran rechazo hacia Danna por robarle el preciado título, hace algunos meses en Spotify debido a la cantidad de reproducciones que cada artista tiene en las diversas plataformas.

Por otra parte, el fuego se encendió aún más luego de que Danna usara el mismo modelo de ropa que Belinda usó para el videoclip de la canción "Niña de la escuela" mientras que Paola lo utilizó para promocionar el lanzamiento de su sencillo "Mía". Además de ello, recientemente Christian Nodal reveló la lista de artistas con los que jamás colaboraría musicalmente. El artista lo hizo en medio de una serie de preguntas y respuestas con sus fans en sus redes sociales.

Imagen: Twitter

Luego de que sus seguidores le lanzara sugerencias de colaboraciones a Nodal, este revelo que con algunos de esos nombres el jamás trabajaría. La lista de los artistas con quien el cantante no colaboraría incluye a: Becky G, Grupo Firme, Alemán, Natanael Cano y Danna Paola. Si bien hace unos meses se filtró la posibilidad de que Danna Paola hiciera un dueto musical con Christian Nodal, los rumores apuntan a que su enamorada no estuvo de acuerdo por lo que lo obligó a rechazar la participación. No obstante los rumores fueron desmentidos por Belinda quien aseguró que las mujeres deben apoyarse.