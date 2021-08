Imposible no verla: Elizabeth Hurley demuestra toda su belleza a los 56 años

Elizabeth Hurley continúa firme promocionando su marca de ropa en las redes sociales. La actriz y modelo británica de 56 años aprovecha su gran popularidad en las plataformas virtuales para darle visibilidad a su emprendimiento.

“Incluso si, como yo, no puedes ir a la playa este verano, todavía te mereces un regalo. Tenemos hermosas bolsas de playa nuevas de Elizabeth en www.elizabethhurley.com y también son perfectas para picnics o compras” fue el promocional mensaje de Elizabeth en un posteo realizado la semana anterior. El mismo acompañó una pic de la europea arriba de una bicicleta playera.



Hace unas horas, Hurley compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la europea desplegando toda su belleza ante la cámara con una gran sonrisa. La oriunda de Basingstoke, Reino Unido lució un escotado vestido de color violeta. La también diseñadora de moda complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Es bueno quitarse los trackies de vez en cuando” fue el simple y corto texto que eligió Elizabeth Hurley de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a ex pareja de Hugh Grant se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 47 mil corazones. Además, la protagonista de “Al diablo con el diablo" recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su escultural figura y su look de parte de sus más fieles followers.

