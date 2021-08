Beyoncé confiesa tener un criadero de abejas en su casa. Conoce la insólita razón.

Beyoncé, cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de moda, filántropa y empresaria estadounidense; a sorprendido al mundo al revelar que posee una granja de abejas. “Ahora estoy construyendo una granja de cáñamo y miel", dijo a "Harper's Bazaar".

Al respecto la cantante confesó: “Durante la cuarentena, pasé de las indulgencias excesivas a crear rituales positivos a partir de generaciones pasadas y dar mi propio giro a las cosas. Estoy tan feliz de que mis hijas tengan el ejemplo de esos rituales de mi parte”. Sobre la razón de iniciar un criadero de abejas Beyoncé reveló que se debe a sus propiedades.

Las propiedades positivas que Beyoncé encontró en las abejas se hayan en su miel, ya que esta posee propiedades antibacterianas: “Encontré propiedades curativas en la miel que me benefician a mí ya mis hijos”. Se presume que el lugar en el que la artista mantendría su criadores es su propiedad de los Hamptons en Georgica Pond. Esta finca de $ 26 millones de dólares se extiende por 12,000 pies cuadrados y se encuentra cerca de un aeropuerto privado, que también ha dedicado espacio a la apicultura.

Por otra parte, Beyoncé también reveló como fue que inició su pasión por la apicultura: "Ahora estoy construyendo una granja de cáñamo y miel". Además de ello, la artista también confesó el estar experimentando con el cañamo: “Descubrí el CBD en mi última gira y he experimentado sus beneficios para el dolor y la inflamación. Me ayudó con mis noches inquietas y la agitación que surge de no poder conciliar el sueño ”.

Imagen: Page Six

Si bien ahora la cantante se muestra como toda una apasionada de las abejas y su miel, Beyoncé no siempre ha querido a estos insectos. Esto se puede confirmar en un video ya que cuando la artista era niña, ella y otras dos niñas descubrieron abejas en un arbusto las cuales las asustaron. En el video se puede escuchar a un hombre quien sería el padre de Beyoncé decir "¡Deja esas abejas en paz!" .