Alejandra Maglietti acapara todas las miradas con su gran belleza

En las últimas horas, Alejandra Maglietti publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la bella blonda desplegando toda su belleza para una producción profesional de fotos destinada a promocionar un showroom de ropa. La modelo lució una remera corta de color roja y un pantalón negro que complementó con su cabello suelto y un delicado make up.



“Amo este #look de @faustinalora para #100argentinosdicen ?? que foto les gusta más 1 o 2?” fue el simple y promocional texto que eligió de epígrafe Maglietti para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex pareja del futbolista Jonas “Galgo” Gutiérrez se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 23 mil corazones. Además, la también vedette recibió cientos de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles fans de Instagram hacia su espléndida figura física y su outfit escogido.

Fuente: Instagram Alejandra Maglietti

Por otra parte, Alejandra Maglietti compartió este pasado miércoles un divertido tutorial de maquillaje para imitar a una popular villana del universo DC Comics. La oriunda de Resistencia, Chaco compartió paso por paso como maquillarse para quedar como Harley Quinn.

Fuente: Instagram Alejandra Maglietti

Esta no es la primera vez que Alejandra intenta imitar el famoso look del personaje ficticio creado por los estadounidenses Paul Dini y Bruce Timm. Hace unos meses compartió un video donde se la podía ver con un look similar al personaje interpretado por la actriz australiana Margot Robbie.