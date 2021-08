¿Leandro Santos será parte de la segunda temporada de 'Pasión de Gavilanes'?

Pasión de gavilanes se estrenó casi dos décadas atrás en la pantalla de Canal Caracol y en la actualidad, continúa siendo una de las tiras más elegidas por el público en Netflix. La historia de amor y odio de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo generó un gran fanatismo en millones de televidentes en el mundo.

Sus personajes se ganaron un importante lugar en el corazón de la audiencia que siguió minuto a minuto el desenlace de la novela. Uno de los que acaparó toda la atención fue Sebastián Boscán quien, a pesar de no ser uno de los protagonistas, deslumbró con su actuación.

Él se puso en la piel de Leandro Santos, dueño de una tienda de ropa de indumentaria y socio de los hermanos Reyes. Era el primo de Ruth y sobrino de Raquel y Calixto. Supo conquistar a la audiencia con su actitud relajada y por la hermosa relación de amistad y complicidad que tuvo con Óscar y Jimena Elizondo, interpretados por Juan Alfonso Baptista y Paola Rey, respectivamente.

Hoy, la producción del culebrón se encuentra trabajando en la segunda entrega y tal como se reveló, en septiembre comenzarían las grabaciones de la secuela. Si bien hay muchos actores que ya están confirmados para las grabaciones, hay quienes aún no reciben su propuesta.

Sebastián Boscán le dio vida a Leandro Santos en Pasión de Gavilanes

Recientemente, en una entrevista que brindó para Minuto Colombia, Boscán reveló que, hasta el momento, no fue llamado para formar parte de secuela de la novela de Julio Jiménez. Es por ello que el interrogante queda abierto y no se sabe si su personaje saldrá o no en este nuevo proyecto.