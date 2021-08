Silvina Escudero enciende las redes compartiendo sus mini vacaciones en Cariló

A Silvina Escudero podemos verla todas las noches en el programa de Jey Mammon llamado “Los Mammones”. Ella está como partenaire del conductor que está siendo sensación con su programa por la pantalla de América de lunes a viernes a las 20.00hs

En su cuenta de Instagram la modelo y bailarina ha posteado unas fotos en la que puede vérsela disfrutando de unas mini vacaciones de fin de semana en la costa atlántica, más exactamente en Cariló. Con una trikini en color banco y negro, la morocha muestra su tallada figura.

Silvina Escudero hace unos días estuvo invitada al programa de la tarde que conduce Karina Mazzocco. El programa llamado: “A la tarde” y que ocupa el lugar que ocupaba el programa "Fantino a la tarde" por la pantalla de América TV.

En este programa Silvina contó una anécdota insólita que le ocurrió en un hotel alojamiento. Escudero comentó la historia e hizo reír a todos los presentes en el estudio. En su relato, la celebridad reveló que cuando estaba en el ascensor del establecimiento, de repente, se cayó el techo del elevador sobre su cabeza y la de su acompañante.

A la pregunta de Flor de la V sobre qué estaba haciendo en el ascensor, la bailarina respondió: “Nada, se cayó. Un hotel de primer nivel, eh. Estamos hablando del hotel con mayor nivel” y dejó en claro que el incidente no ocurrió por la precariedad del lugar.

Imagen: Instagram Silvina Escudero

Luego de esto Silvina agregó: “Fue cuando llegamos al lugar. Igual me maté de risa porque no habíamos hecho nada y era como: ‘¿Esto que está pasando, es cierto?’ Quedó como anécdota”. Ante la pregunta de una incisiva Flor de la V de quién se trataba su acompañante, la panelista respondió: “Y, fuimos pareja durante cinco años después de eso” fue el único dato que Escudero dio sobre su relación con esa persona. Aca te dejamos un video de Silvina en cuyo pie ha colocado: Si el Sol no te ilumina, iluminate sola…porque solo dependes de vos para ser feliz!!!!