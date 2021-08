Nati Jota eleva la temperatura desde el gimnasio con un hermoso top

Nati Jota se encuentra de vacaciones en el exterior desde junio y ha ido compartiendo sus travesías a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de un millón de personas, diariamente sube material que deja sin palabras a sus fanáticos.

Recientemente, la joven de 27 años, les abrió la posibilidad a sus admiradores de que hicieran suposiciones sobre su persona y ella respondiera si estaban en lo cierto o no. Así es como le llovieron decenas de ocurrencias y contestó varias de ellas. Uno de los usuarios aseguró que tiene mucho dinero y que por ello hace tiempo se encuentra en el exterior del país.

"Siempre quise decir esto: soy una laburante ah re, pero sí. Mi familia de clase media, siempre con lo justo, nunca lujo y yo bastante wanna be de adolescente. Era una lucha, pobres mis papás. Ahora si estoy acá tanto tiempo es porque me quedo en lo de mi hermana o en lo de mi tío en México. No podría irme de vacaciones tanto tiempo además porque estoy trabajando mientras desde dónde esté en la radio, salgo con mi compu", expresó.

También, le hizo frente a otro prejuicio de un seguidor. "Pienso que no te relacionás con gente nueva que no es rica o del ámbito", afirmó el internauta. Frente a esto, señaló: "Nada más lejano. Al menos en mi experiencia el ambiente siempre fue muy copado, se vende como un mundo de m**** y yo conocí gente muy lo más sin aires de nada".

Posterior a la seguidilla de respuestas, Nati se fue a entrenar al gimnasio y desde allí elevo la térmica de la red con una postal. La influencer posó para la cámara con un bellísimo top que se llevó todas las miradas de los usuarios. Más de uno quedó enamorado al verla.