Julieta Prandi le puso la piel al frio y detonó la red

Julieta Prandi sacó a relucir, hace unos días su costado más futbolero al compartir sus sensaciones ante una esperada noticia. La modelo es hincha de San Lorenzo de Almagro y disfrutó de la confirmación de la Legislatura de Ciudad de Buenos Aires para que la institución blaugrana pueda construir su estadio en el barrio de Boedo.

“Tomen nota: SAN LORENZO podrá construir su estadio en Av La Plata Vamoooooo carajo Ciclón de mi alma. Acá emocionada mirándote desde Sarasa!!!” fue el alegre mensaje de Julieta en la red social Twitter.

Hace unas horas, Julieta Prandi publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la blonda posando con un osado look para una producción profesional de fotos. La ex conductora de “Poné a Francella” lució una camisa con un estampado tropical, botas bucaneras y un conjunto de color rojo. La también actriz complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

“‘Julie’ By me.’Para crear lo que no has creado, tienes que hacer lo que no has hecho’”. fue el sencillo y promocional texto que eligió Prandi para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Julieta Prandi

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Emanuel Ortega se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 16 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles followers, hacia su outfit escogido y su envidiable figura física.