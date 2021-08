Charlotte Caniggia posa para la cámara muy bien acompañada y derrite corazones

Charlotte Caniggia continúa dando de qué hablar, ya sea por sus apariciones en la TV o por el contenido que comparte en su cuenta de Instagram donde la siguen más de dos millones y medio de personas. Recientemente, estuvo en el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe y acaparó todas las miradas al abrir su corazón.

"Me duelen algunas cosas. Quizás ahora, mucho más fría, trato de no demostrar lo que me pasa o contarlo, porque solo mi gente lo sabe, pero me re duele cuando en mi familia salen todos contra todos, es re feo", señaló frente a las cámaras.

Y continuó: "Que todo el mundo se entere es horrible. Porque lo que pasa en mi familia pasa en un montón de familias, pero pasa de manera privada, no tiene porque enterarse todo el mundo".

Charlotte en PH, Podemos hablar

Sobre el conflicto que tienen sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, explicó: "Es un tema muy difícil y es mejor no meterse, creo. Yo trato de estar al margen y no meterme, pero me re duelen estas situaciones de todos contra todos, me duele mucho. No me quiero meter porque creo que es peor".

Ahora, con una de sus últimas publicaciones en la red, la joven enamoró a más de uno de los usuarios. Charlotte posó para la cámara con su adorable mascota y derritió el corazón de cientos de internautas.