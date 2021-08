Al ritmo de Britney Spears: la China Suárez enamoró a sus fans

La China Suárez volvió a demostrar toda su frescura en las redes sociales con un divertido posteo. Además, la actriz de 29 años se sumó a las celebridades que saludaron a la artista Candela Vetrano este martes por motivo de su cumpleaños número 30.

En las últimas horas, María Eugenia publicó un alegre video en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a gran parte de sus millones de seguidores. En el mismo se puede ver a la ex Casi Ángeles desplegando toda su frescura para una producción profesional. La bella blonda lució un saco de color celeste pastel y un sombrero negro. Además, la mamá de Rufina y Magnolia complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

Un simple emoji de marca de beso y varias etiquetas de agradecimiento fue el corto epígrafe que eligió la China Suárez para acompañar su reciente videoclip en la red de la camarita.



Suárez eligió la canción” Baby One More Time” de la cantante y compositora estadounidense Britney Spears para acompañar su viral grabación en la popular plataforma. Este hit musical fue compuesta por el letrista sueco Max Martin y producida por Martin y Rami. El tema musical lanzado en 1998 sigue aun vigente en los distintos servicios de música, solamente en YouTube cuenta con más de 638 millones de visualizaciones.

Fuente: Instagram China Suárez

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Benjamín Vicuña se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 50 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de cariño y apoyo entre los que se destacaron el “La más bella” de la actriz y ex compañera de elenco Emilia Attias.