Los duques de Sussex: ¿El príncipe Harry y Meghan Markle del palacio real a la Casa Blanca?

El comienzo de su nueva vida en Estados Unidos, no teniendo cerca a su familia, no ha sido tarea fácil para el príncipe Harry y Meghan Markle. Es por ello que han acudido a buscar apoyo en amigos y cercanos, parece ser que han pedido apoyo al matrimonio de Barack y Michelle Obama.

Si prestamos atención ambos matrimonios tienen similitudes en cuanto a estilo de vida se refiere, su trabajo humanitario y sus presentaciones con la prensa ha provocado que muchos piensen en si los Sussex tiene planeado pasar de Buckingham a la Casa Blanca, ya que Meghan y Harry podrían estar siendo aconsejados por Barack Obama y su esposa Michelle.

El año pasado se reveló que Meghan Markle y el príncipe Harry habían estado siguiendo los consejos de Michelle y Barack Obama sobre cómo llevar una vida fuera de la familia real, según informó el Daily Mail. Especialmente Michelle se sintió empática con Meghan al declarar hace un tiempo: “Como yo, Meghan probablemente nunca soñó que tendría una vida así, y la presión que sientes, de ti mismo y de los demás, puede ser muy fuerte”. En clara referencia a que la ex actriz tuvo que dejar su vida civil y pasar a vivir en el palacio real.

Desde que dejaron la Casa Blanca en 2017, Michelle y Barack Obama incrementaron su fortuna gracias a la venta de derechos para sus autobiografías; ofrecieron conferencias; firmaron un contrato con Netflix para producir películas y documentales y, además, crearon una fundación. Si observamos algo muy similar ha pasado con lo duques Sussex desde que salieron de Londres.

Por su parte, Meghan y Harry se sumaron a las obras de caridad, aceptaron las ofertas de Netflix, participan con podcasts para Spotify y próximamente, lanzarán cuatro polémicos libros. También se informó al Daily Mail el año pasado que Meghan tenía intenciones de ser partícipe de la política de su país, cosa que también comparten con el matrimonio Obama.

Otra coincidencia entre los duques de Sussex y el matrimonio Obama es la gran amistad que comparten con Oprah Winfrey. La famosa presentadora de televisión respaldó la candidatura y apoyó a Barack Obama durante la presidencia; los duques de Sussex invitaron a Oprah Winfrey a su boda y años después, le concedieron una entrevista exclusiva en la que hablaron de todo lo que vivieron en la familia real.

Imagen: Clarín

Desde hace años, el príncipe Harry conoce a la ex pareja presidencial de los Estados Unidos por las labores humanitarias y militares que han realizado; por su parte, Meghan Markle es una gran admiradora de Michelle Obama y asistió, en secreto, a una charla que dio la ex primera dama en Londres, en 2018. Con estos antecedentes, no resulta raro que los duques de Sussex estén siguiendo los pasos de los Obama.

Imagen: Minuto USA