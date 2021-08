Asombroso test: lo primero que veas indica si eres una persona agradable

Los test de personalidad continúan siendo un verdadero furor en las redes sociales. Revelan asombrosos resultados en cuestión de segundos que sorprenden a millones de usuarios. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos desafíos. Ahora te proponemos uno que te permitirá, de manera muy rápida, conocer más acerca de tu forma de ser con solo observar un dibujo.

¿Quieres descubrir lo que revela acerca de tu persona? Lo primero que tu ojo capte te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Brazo: eres una persona que sobresale por su honestidad. No tienes problema en expresar lo que piensas sin ningún tipo de filtro. En ocasiones, esto te juega malas pasadas ya que no todos están preparados para escuchar las verdades más crudas. No soportas la hipocresía y alejas de tu vida a la gente falsa. No sueles bajar los brazos con facilidad y para ti, un tropezón nunca es caída. Tus amigos acuden a ti en búsqueda de consejos ya que eres muy objetivo y práctico.

istockphoto

Caballo: te destacas por ser una persona reflexiva. Antes de tomar cualquier decisión analizas todos los pros y los contras. La impulsividad no es un rasgo que te caracterice. Eres alguien sumamente auténtico y no le das trascendencia a lo que los demás opinan sobre ti. Amas vivir tus propias experiencias y sacar tus conclusiones; por ello, no te dejas guiar por lo que otros dicen. Quienes no te conocen te ven como alguien frío; sin embargo, eres todo lo contrario. Con tu círculo más íntimo eres la persona más cariñosa y agradable del mundo.